Алергенів неможливо уникнути, але можна полегшити їх вплив на організм

Сезонна алергія є однією з найпоширеніших проблем в Україні. Майже кожен четвертий українець стикається з цієї проблемою. Алергію викликає пилок рослин (дерев, трав, бур’янів) чи спори грибів у повітрі. Крім того, потепління та зміна клімату, каже лікар-гастроентеролог, експерт МОЗ Олег Швець, сприяють збільшенню виробництва пилку. Пилок дерев найсильніший навесні, пилок трав – влітку, а пилок бур'янів – восени. Побутові алергени (спори плісняви, лупа домашніх тварин або пилові кліщі) також можуть викликати алергію.

Не завжди можливо уникнути алергенів, але можна полегшити їх вплив на організм. Олег Швець називає сім кроків, які допоможуть алергікам пережити сезонну алергію.

Чому і як організм реагує на алергени?

Сезонна алергія – не просто сильна реакція на пилок. Організм сприймає його як небезпечну загрозу та вивільняє гістамін, що викликає запалення як фізіологічний захист. Серед іншого, виникає розширення кровоносних судин та вироблення слизу, щоб затримати «небезпечні» речовини. Звідси нежить, чхання, свербіж, сльозотеча, кашель, біль у горлі, закладеність вух, навіть втома і головний біль.

Аби зняти ці симптоми, багато людей використовують протинабрякові препарати, хоча лікарі рекомендують насамперед застосовувати назальні стероїди та антигістамінні препарати.

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Сім кроків, які допоможуть пережити сезонну алергію

1. Не чекайте на симптоми. «Коли ліки застосовують вже при появі нежитю чи свербежу в горлі, вони діють менш ефективно. Натомість краще боротися з алергією на випередження. Ранній початок прийому антигістамінних препаратів (до настання сезону алергії або на самому його початку) дає лікам час заблокувати гістамінові рецептори до того, як алергени потраплять в організм. Це допоможеє запобігти загостренню», – каже лікар і радить розпочинати лікування за один-два тижні до першого контакту з пилком. Для пилку дерев це лютий-квітень, для пилку трав – квітень-початок червня, а для пилку бур'янів – серпень.

2.Переконайтеся, що у вас є потрібні ліки. За словами лікаря, нині є лікування для кожного симптому алергії, від закладеного носа до сльозотечі. Але не потрібно брати всі препарати: цілеспрямований підхід, який адаптує лікування до конкретних симптомів, працює ефективніше.

Для досягнення найкращих результатів Олег Швець радить використовувати протинабрякові засоби від закладеності носа, антигістамінні препарати – від чхання та свербежу, а стероїдні назальні спреї – для зняття запалення в носових ходах.

3.Правильно впорскуйте спрей. «Багато хто закидає голову назад, коли користується назальним спреєм. Та правильно буде трохи нахилитися вперед під час впорскування. Це допомагає лікам залишатися в носі та діяти, замість того, щоб стікати в горло», – радить лікар.

4. Дотримуйтеся рекомендацій лікаря. Є спокуса припинити прийом ліків проти алергії, коли ви відчуваєте себе краще. Але тоді запалення може повернутися. «Обов'язково використовуйте щоденні ліки, як антигістамінні препарати або назальні спреї, відповідно до рекомендацій лікаря, протягом прописаного періоду», – каже експерт.

5.Правильно зберігайте препарати. Тримайте пігулки в сухому місці, наприклад, у спальні. Вологість у ванній кімнаті може спровокувати хімічні реакції, які послаблюють активні інгредієнти. Рідкі ліки, такі як антигістамінні сиропи, не варто зберігати в холодильнику, якщо про це не йдеться в інструкції. Холодне повітря може змінити їхню структуру, спричинити кристалізацію або відокремлення інгредієнтів, що знижує їхню ефективність або робить дозування менш точним.

6.Профілактика. Найкращий спосіб контролювати алергію – бути на два кроки попереду потенційних тригерів. Аби зменшити вплив алергенів, використовуйте очищувачі повітря з HEPA-фільтром, гіпоалергенні матраци і подушки. Під час роботи на подвір’ї чи вулиці можна вдягнути маску, а згодом прийняти душ і змінити одяг, щоб прибрати пилок, якій залишився на шкірі.

Домашні тварини також можуть приносити алергени. Перед тим, як впустити їх до приміщення, витріть їхню шерсть вологим рушником, щоб зменшити кількість пилку, який вони могли підхопити на вулиці.

7. Проконсультуйтеся у алерголога. «Якщо ви боретеся з інфекціями носових пазух, постійною закладеністю або сінною лихоманкою, які тривають місяцями, варто звернутися до алерголога», – радить експерт.

Спеціаліст допоможе з'ясувати, що саме викликає ці симптоми. За допомогою тестів алергологи можуть точно визначити тригери та розробити індивідуальний план лікування.