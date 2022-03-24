Відвантаження нафти на експорт у Європу може взагалі зупинитися

На тлі санкцій Заходу і зростання цін на нафту міністерство енергетики держави-окупантки - Росії повідомило про «несподівану критичну аварію» на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську. Про це з посиланням російські ЗМІ повідомляє УНІАН.

За даними російської влади, пошкодження причальних пристроїв на терміналі нібито внаслідок шторму може знизити постачання на світовий ринок одразу на 1 млн барелів на добу.

Керівництво підконтрольного РФ Каспійського трубопровідного консорціуму стверджує, що ремонт обладнання триватиме до двох місяців, у цьому разі відвантаження нафти на експорт у Європу може взагалі зупинитися.

Трубопровідний консорціум у Новоросійську забезпечує постачання на експорт нафти із Казахстану, передусім у країни ЄС, які відмовляються купувати російську нафту.

Каспійський трубопровідний консорціум (фото Вікіпедії)

Повідомлення про аварію відбулася в той момент, коли через санкції і небажання західних покупців брати російську нафту дисконт на Urals щодо нафти сорту Brent досяг рекордних 32,6 доларів за барель.

КТК протяжністю 1,5 тис. км і потужністю 67 млн тонн нафти на рік – основний маршрут транспортування нафти з Казахстану, на який припадає понад 80% експорту на західні ринки. Нафта з труби відвантажується на танкери через морський термінал біля Новоросійська, оснащений трьома виносними причальними пристроями.

Нагадаємо, що США ввели ембарго на імпорт російських нафти та газу. У Європейському Союзі поки що не прийнято таке рішення і через нього не спостерігається єдності.

Росія є другим найбільшим у світі нетто-експортером нафти після Саудівської Аравії. Казахстан входить до топ-10 країн-експортерів нафти.