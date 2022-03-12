Вже до кінця 2022 року Німеччина має повністю відмовитися від нафти і вугілля з РФ. Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

За його словами, відмовитись від російського вугілля планується до осені, а від нафти – до кінця року.

Відмовитися від російського газу буде складніше, оскільки Німеччина не має власних потужностей для імпорту зрідженого газу.

Проте Габек відзначає, що у планах у влади Німеччини – повна відмова від імпорту енергоносіїв з Росії.

Він зазначає, що «розуміє всіх, хто закликає до негайного ембарго через жорстоку агресивну війну Путіна», але наголосив, що таке рішення Німеччина поки дозволити собі не може – зараз уряд має враховувати наслідки прийнятих рішень.

«Йдеться не про те, щоб трохи пожертвувати особистим комфортом, а про серйозні скорочення, економічні та соціальні: у разі негайної заборони на імпорт йтиметься про зниження поставок наступної зими, про економічний спад і високу інфляцію, про сотні тисяч людей, які втрачають роботу, опалення та електрика у тому числі. Санкції мають бути такими, щоб ми могли вистояти», – додав Габек.