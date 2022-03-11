Більшість німців виступають за відмову від російського газу й нафти у зв’язку з нападом Росії на Україну. Про це свідчать результати соцопитування Politbarometer для ZDF, оприлюднені 11 березня.

Зазначається, що 55% респондентів виступають за те, щоб більше не імпортувати енергоресурси з Росії, навіть якщо це буде означати певні проблеми у Німеччині.

39% виступають проти такого ембарго. Якщо враховувати політичні симпатії, прихильників відмови від російської нафти й газу серед виборців SPD – 62%, ХДС-ХСС – 56%, «Зелених» – 73%.

Водночас, серед симпатиків «Вільних демократів», правопопулістської AfD та Лівих переважають противники ембарго – 57%, 78% і 65% відповідно вважають, що Німеччині варто і далі купувати ці ресурси у Росії.

47% вважають правильними жорсткі санкції Заходу проти Росії за напад на Україну, хоча це вдарило і по європейцях; ще 38% вважають, що заходи мали б бути жорсткішими. Лише 11% вважають санкції надмірними

67% підтримують постачання зброї до України і 29% – не підтримують. Водночас, 63% вважають неправильним надавати Києву важке озброєння, як танки; підтримують таку ідею 31%.

До слова, попри публічну підтримку України, Німеччина є основною державою, яка чинить опір спробам Євросоюзу накласти санкції на найбільший російський банк «Сбербанк» та російський енергетичний сектор.