Чоловіку винесли пом'якшений вирок через явку з повинною

Суд в Узбекистані позбавив волі чоловіка, який воював проти України на боці Росії та вбив десятьох українських військовослужбовців. Суд призначив йому 4 роки та 2 місяці позбавлення волі, повідомила 4 січня Газета.uz, яка ознайомилася з судовим рішенням.

Слідство визначило, що у квітні 2023 року громадянин Узбекистану поїхав до Москви на заробітки та працевлаштувався на нафтовій біржі «Новатек». Там він познайомився з росіянином, який запропонував йому підписати контракт із російською армією та брати участь у війні проти України.

У червні 2023 року узбекистанець підписав контракт із ЗС Росії, а згодом почав воювати на Донецькому напрямку. За даними правоохоронців, чоловік брав участь у боях у Шахтарську та Бахмуті на Донеччині, а згодом його перевели в Луганськ.

За словами обвинуваченого, під час своєї участі у війні він вбив понад 10 українських військовослужбовців. За службу йому обіцяли виплатити 450 тис. рублів на місяць, проте він отримав тільки дві виплати по 150 тис. рублів, а згодом йому перестали платити.

У грудні 2023 року чоловік повернувся до Москви та відмовився продовжувати контракт, повернувся до Узбекистану та здався правоохоронцям із повинною. Він надав усі документи та пояснив, що нібито мав «скрутне матеріальне становище» та пішов на війну, щоб забезпечувати свою родину з трьома дітьми. За словами обвинувачуваного, члени його родини частково знали про його діяльність.

Враховуючи явку з повинною та відсутність попередніх судимостей у чоловіка суд пом’якшив йому вирок та постановив позбавити його волі на 4 роки 2 місяці.