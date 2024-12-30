Фото руки Ірини Фількіної, яку вбили росіяни в Бучі 5 березня 2022 року

Правоохоронці ідентифікували російського командира, причетного до вбивства жительки Бучі Ірини Фількиної в березні 2022 року. Фото загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа. Про це повідомила Бучанська міська рада в неділю, 29 грудня.

У дописі йдеться, що поліція підозрює у вбивстві 52-річної співробітниці компанії «Епіцентр» Ірини Фількіної 29-річного Артема Тарєєва. Він є командиром 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ РФ.

За даними слідства, 5 березня 2022 року Тараєв наказав стріляти по всіх цивільних, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної у Бучі.

У той самий день близько 11:15 російські військові розстріляли Ірину Фількіну, яка їхала на велосипеді. У неї випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та БМД-2.

Загалом, за даними слідства, унаслідок наказу Тарєєва на вулиці Яблунській вбили 13 мирних жителів.

Нагадаємо, у жовтні журналісти проєкту «Слідства.Інфо» встановили дані військових 234-го гвардійського штурмового полку РФ, причетних до вбивств мирних мешканців мікрорайону Лісова Буча на Київщині у лютому-березні 2022 року. За даними журналістів, російські загарбники вбили щонайменше 24 цивільних.