Латвійські правоохоронці збиватимуть дрони, що загрожують безпеці

Сейм Латвії у третьому читанні підтримав поправки до закону «Про поліцію». Тепер правоохоронці матимуть право примусово приземляти або збивати безпілотники, які становлять загрозу. Поправки без дебатів підтримали 76 латвійських депутатів. Про це у четвер, 27 березня, повідомив латвійський сайт новин LSM.

Згідно зі змінами до закону, тепер правоохоронці Латвії мають право застосовувати спецзасоби, щоб перервати переміщення безпілотника на землі й на воді, якщо він становить загрозу громадській безпеці, здоров'ю і життю людей, а також безпеці об'єктів, що перебувають під охороною, або критичній інфраструктурі.

Як зазначає LSM, раніше право на такі дії мали лише прикордонники або військові. Правоохоронці могли ідентифікувати безпілотники, визначати маршрут польоту і місце перебування пілота, який керує ними. Проте правоохоронці не мали законної можливості приземлити дрон, навіть якщо той загрожує безпеці людей або критичній інфраструктурі.

Крім того, зміни до закону тепер дозволяють латвійським правоохоронцям у певних випадках використовувати вибухові речовини.

Нагадаємо, 7 вересня 2024 року Резекненському краю на сході Латвії впав російський безпілотник типу Shahed, споряджений вибухівкою. Встановлено, що дрон зайшов у повітряний простір Латвії з території Білорусі.