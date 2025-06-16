Військові (жінки і чоловіки) можуть безоплатно зберегти репродуктивні клітини. Державна програма захищає репродуктивні права наших захисників і захисниць і дозволяє їм стати татом чи мамою у майбутньому попри всі ризики, які несе війна.

Така послуга доступна військовослужбовцям ЗСУ та працівникам інших структур, які беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки, повідомило 16 червня МОЗ. У державному бюджеті на 2025 рік для реалізації програми забору та зберігання репродуктивних клітин закладено 190 млн грн.

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Покрокову інструкцію МОЗ, як скористатися цією програмою, дивіться нижче.