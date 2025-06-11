В Україні через війну зростає кількість людей, які потребають реконструктивного втручання.

В Україні за підтримки бельгійської агенції Enabel планують створити два національні центри експертизи з реконструкції обличчя – у Львові та Києві, які будуть не лише лікувальними установами, а й освітньо-клінічними хабами. У Львові національний центр працюватиме на базі Superhumans Center, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з представниками бельгійської агенції міжнародної співпраці Enabel.

«Щиро вдячний Enabel за всебічну підтримку української системи охорони здоровʼя – від гуманітарної допомоги до участі у відновленні медичних закладів. Особливо важливою є наша співпраця у сфері реабілітації, а також у проєкті зі створення національних центрів експертизи щелепно-лицевої хірургії у Львові та Києві. Це приклад партнерства, що ґрунтується на спільному баченні: сучасна медична допомога має поєднувати лікування, реабілітацію, освіту та інновації», – повідомив Віктор Ляшко.

Розвиток щелепно-лицьової хірургії в Україні набув критично важливого значення через значне зростання кількості поранених, які потребують складного реконструктивного втручання. Йдеться як про військових, так і про цивільних осіб, а також про пацієнтів із вродженими аномаліями або наслідками онкопатологій.

Дитина боїться стоматолога? Це можна змінити. У Bioclinic є всі умови, щоб візит до лікаря не став стресом. Фахівці клініки знаходять підхід до дітей від 3-х років, забезпечують комфортне і доброзичливе середовище та знеболюють лікування сучасними методами. Тут малюки виходять із кабінету з усмішкою, а батьки – з полегшенням.

МОЗ України разом із партнерами планує створити два національні центри експертизи з реконструкції обличчя – у Києві та Львові. Центри на базі Київської обласної клінічної лікарні та Superhumans Center стануть не лише лікувальними установами, а й освітньо-клінічними хабами, які формуватимуть нові стандарти надання допомоги, зокрема через впровадження сучасних технологій 3D-моделювання, цифрового планування, протезування.

Superhumans Center – центр, що впроваджує нову філософію в системі медичної допомоги: обʼєднання медичних, реабілітаційних та соціальних послуг, а також науково-освітній компонент під одним дахом. Центр має потужну інфраструктуру, міжнародні партнерства, а також є клінічною базою кафедр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, що дає змогу студентам і лікарям-інтернам здобувати практичні навички на базі високотехнологічного закладу. Superhumans працює у Львові та Дніпрі, забезпечуючи збалансований доступ пацієнтів до допомоги в різних регіонах та формуючи мережу партнерських лікарень.

Спільний проєкт також передбачає потужну освітню складову – навчальні програми, стажування для українських фахівців у Бельгії, залучення міжнародних експертів до навчання в Україні, а також перегляд освітніх стандартів підготовки щелепно-лицьових хірургів відповідно до європейських вимог.