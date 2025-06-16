Ефіри за участі влади рекомендують дивитися франківським педагогам

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради затвердив перелік медіа, яким виділятимуть гроші з бюджету міста за висвітлення діяльності посадовців. Відповідно до міської програми розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Івано-Франківську на ці потреби передбачено понад 4,3 млн грн.

Як йдеться у рішенні виконкому, опублікованому 10 червня, всього у списку медіа, які забезпечуватимуть «доступ громадян до публічної інформації органів місцевого самоврядування м. Івано-Франківська», 16 компаній. Серед них – газети «Репортер» і «Галичина», радіо «Західний полюс», телеканали «РАІ», «3-Студія», «Галичина», «Канал-402», сайти «Галицький кореспондент», «Фіртка» та інші регіональні медіа.

Найбільше грошей за висвітлення роботи мерії – по понад 500 тис. грн – отримають ТРК «РАІ» та Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина». Загальний кошторис програми – 4,38 млн грн.

Назва медіа Сума в гривнях ДП «Галицький кореспондент» ТзОВ «Конструктив консалтинг» 180,0 ФОП «Горбкова Л.Д. «редакція газети «Репортер» 180,0 ФОП Зелик І.В. 100,8 ТзОВ "Телерадіокомпанія "РАІ" 590,88 ТзОВ "Радіокомпанія "Західний полюс" 294,0 ТОВ "АМП Груп" 342,792 ТОВ "ТРК 3-Студія" 298,8 ФОП Фреїшин Л.М. 148,5 ТОВ «Голдберрі» 360,0 ПП «Редакція газети «Галичина» 245,0 ТОВ "Агенція новин "Фіртка" 240,0 Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина" 505,505 ТОВ "Телекомпанія "РАІ" 292,8 ТзОВ "Івано-Франківська телерадіокомпанія "Канал-402" 288,0 ФОП Стефанюк І.М. 148,2 ФОП Камінська О.І. 174,0 Всього 4389,277

Зазначимо, у сусідньому Ужгороді на висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадовців та депутатського корпусу на 2021-2025 роки заклали 2 млн грн. Гроші йдуть на запис, монтаж і трансляцію матеріалів у телеефірах не вказаних медіа. Також Ужгородська міська рада друкується у газеті «Ужгород». У 2018-2022 роках на ці потреби в бюджеті передбачали понад 4,1 млн грн.

У Львові на висвітлення діяльності міської ради у ЗМІ на 2025 рік передбачено 900 тис. грн. Ще стільки ж заклали на програму, яка передбачає висвітлення роботи депутатів Львівської міськади.