Івано-Франківська міськрада виділила понад 4 млн грн на рекламу в медіа
Затверджено перелік ЗМІ, яким виділятимуть гроші за висвітлення діяльності посадовців
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради затвердив перелік медіа, яким виділятимуть гроші з бюджету міста за висвітлення діяльності посадовців. Відповідно до міської програми розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Івано-Франківську на ці потреби передбачено понад 4,3 млн грн.
Як йдеться у рішенні виконкому, опублікованому 10 червня, всього у списку медіа, які забезпечуватимуть «доступ громадян до публічної інформації органів місцевого самоврядування м. Івано-Франківська», 16 компаній. Серед них – газети «Репортер» і «Галичина», радіо «Західний полюс», телеканали «РАІ», «3-Студія», «Галичина», «Канал-402», сайти «Галицький кореспондент», «Фіртка» та інші регіональні медіа.
Найбільше грошей за висвітлення роботи мерії – по понад 500 тис. грн – отримають ТРК «РАІ» та Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина». Загальний кошторис програми – 4,38 млн грн.
|Назва медіа
|Сума в гривнях
|ДП «Галицький кореспондент» ТзОВ «Конструктив консалтинг»
|180,0
|ФОП «Горбкова Л.Д. «редакція газети «Репортер»
|180,0
|ФОП Зелик І.В.
|100,8
|ТзОВ "Телерадіокомпанія "РАІ"
|590,88
|ТзОВ "Радіокомпанія "Західний полюс"
|294,0
|ТОВ "АМП Груп"
|342,792
|ТОВ "ТРК 3-Студія"
|298,8
|ФОП Фреїшин Л.М.
|148,5
|ТОВ «Голдберрі»
|360,0
|ПП «Редакція газети «Галичина»
|245,0
|ТОВ "Агенція новин "Фіртка"
|240,0
|Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина"
|505,505
|ТОВ "Телекомпанія "РАІ"
|292,8
|ТзОВ "Івано-Франківська телерадіокомпанія "Канал-402"
|288,0
|ФОП Стефанюк І.М.
|148,2
|ФОП Камінська О.І.
|174,0
|Всього
|4389,277
Зазначимо, у сусідньому Ужгороді на висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадовців та депутатського корпусу на 2021-2025 роки заклали 2 млн грн. Гроші йдуть на запис, монтаж і трансляцію матеріалів у телеефірах не вказаних медіа. Також Ужгородська міська рада друкується у газеті «Ужгород». У 2018-2022 роках на ці потреби в бюджеті передбачали понад 4,1 млн грн.
У Львові на висвітлення діяльності міської ради у ЗМІ на 2025 рік передбачено 900 тис. грн. Ще стільки ж заклали на програму, яка передбачає висвітлення роботи депутатів Львівської міськади.