Буковинець 11 років служив в ЗСУ

Буковинцю, підполковнику Збройних сил України Миколу Дупешку президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Загиблого захисника відзначили за особисту мужність і героїзм, які він виявив під час виконання завдання на фронті. Про те, що ще один буковинець отримав високе звання повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк в понеділок, 16 червня.

29-річний Микола Дупешко загинув в грудні 2024 року в районі Покровська Донецької області. Він разом з побратимами виконував бойове завдання в одній з найгарячіших точок фронту.

«Під час повномасштабного вторгнення Микола Дупешко був начальником розвідки 25-ї окремої повітряної десантно-штурмової Січеславської бригади. Він загинув у Покровську 12 грудня минулого року, за декілька днів до своєї відпустки», – повідомили в Чернівецькій обласні раді.

Поховали захисника у рідному селі Малий Кучурів. У нього залишилися дружина, мати та брати. Додамо, що Микола Дупешко був кадровим офіцером, випускником Національної академії сухопутних військ. Впродовж 11 років служив у лавах ЗСУ. У 2014 році обороняв Луганський аеропорт. Після початку повномасштабного вторгнення став начальником розвідки 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. За життя отримав нагороду – орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.