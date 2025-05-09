Володимир Тодор провів низку успішних операцій зі знищення вогора

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно головному сержанту 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Володимиру Тодору.

Як зазначається в указі від 8 травня, полеглого захисника відзначили найвищою державною нагородою «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Як зазначили у 80 бригаді, 22 вересня 2022 року під час ударно-пошукових дій в районі населеного пункту Вовчий Яр Донецької області сержант Тодор командував взводом. «Завдяки вмілій організації бою було знищено до двох відділень противника і танк. Сержант Володимир Тодор тоді пострілом з ручного протитанкового гранатомету особисто знищив БТР-80 противника», – йдеться в повідомленні бригади.

12 жовтня 2022 року в районі населеного пункту Спірне Донецької області сержант Тодор організував евакуацію поранених бійців підрозділу. При цьому залишився на взводному опорному пункті, продовжував керувати обороною, що дозволило успішно відбити п'ять атак противника.

5 листопада 2022 року в районі населеного пункту Соледар Донецької області сержант Володимир Тодор командував групою, яка мала завдання прорвати оборону противника. «В ході операції особисто знешкодив ворожий кулеметний розрахунок, забезпечивши просування свого підрозділу. Завдяки його чітким наказам було захоплено три ворожі позиції, що забезпечило прорив оборони противника на важливому напрямку», – повідомили в бригаді.

20 грудня 2022 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області сержант Володимир Тодор під час оборонних дій виявив скупчення ворожої техніки, що готувалася до наступу. «Використовуючи безпілотний літальний апарат, передав координати артилерійському підрозділу, що дозволило знищити два танки, три бронетранспортери та значну кількість особового складу противника. Його рішучі дії запобігли прориву ворога на ключовій ділянці фронту», – додали в бригаді.

15 січня 2023 року в районі населеного пункту Торське Луганської області сержант у складі розвідувальної групи виявив укріплену позицію противника. Завдяки його вмілому плануванню та чіткому керівництву, група провела успішну нічну атаку, під час якої було ліквідовано 12 військовослужбовців противника та знищено склад боєприпасів. Особисто він під час бою протитанковим гранатометом вразив ворожу броньовану машину, яка намагалася евакуювати особовий склад.

Останній бій сержанта Володимира Тодора відбувся 25 січня 2023 року в районі населеного пункту Торське Луганської області. Тоді він командував передовою штурмовою групою.

«Завдяки його сміливим та своєчасним рішенням штурмова група успішно зайняла ворожий взводний опорний пункт, знищивши 19 бійців противника. Сержант Тодор особисто зі стрілецької зброї стримував групу ворожої піхоти, яка намагалася повернути втрачені позиції, знищивши при цьому чотирьох окупантів. Потім вчасно помітив ворожу БМП-2 яку підбив з гранатомета», – розповіли в бригаді.

Раніше указами президента сержант Володимир Тодор був нагороджений орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.