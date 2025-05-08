37-річний Павло Розлач із липня 2024 року призначений командиром 80-ї ОДШБр

Президент присвоїв звання Героя України офіцеру-десантнику полковнику Павлу Розлачу. Із липня він є командиром 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента у четвер, 8 травня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” полковнику Розлачу Павлу Івановичу», – вказано в указі президента.

У командування Десантно-штурмових військ повідомили, що полковник Павло Розлач має чималий бойовий досвід, отриманий під час проходження військової служби в бойових військових частинах та в управлінні. Зокрема, він служив у 95-й десантно-штурмовій Поліській бригаді, 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді. У липні Павла Розлача призначили командиром 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ.

«Саме під його командуванням, в серпні 2024 року 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗС України провела успішні наступальні дії на території Курської області, прорвавши оборону противника та перенісши бойові дії на територію країни-агресора. Це стало чітким сигналом для росіян, що Україна здатна не лише оборонятися, але й рішуче відповідати та переносити війну на ворожу територію», – повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ.

Додамо, що 37-річний Павло Розлач родом із Чернігова, навчався у Львівському інституті сухопутних військ НУ «Львівська політехніка». Із квітня 2014 року добровольцем бере участь у бойових діях.