Ішкулов не повідомив про подальші плани

Командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ полковник Еміль Ішкулов повідомив, що покидає посаду. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 30 липня.

«За один рік і сім місяців служби в колективі “сталевих галицьких левів” були різні моменти – були досягнення, успіхи, були звичайно й втрати. Але я надзвичайно гордий, що був командиром потужної, славетної 80-ї ОДШВБр! Яка має круту репутацію в ЗСУ, яка має потужний потенціал з найкращих командирів, офіцерів, сержантів, солдат. Яка понад 10 років, з першого дня війни, викликає жах і страх в орків», – написав Ішкулов.

Він також подякував за підтримку. Водночас Ішкулов не повідомив про подальші плани.

Новим командиром 80-ї Галицької бригади ймовірно призначать Павла Розлача – комбрига 82-ї десантно-штурмової бригади. Про це першим повідомив «Бабель». Інформацію про те, що 80-та бригада ДШВ отримала нового командира, підтвердили і джерела ZAXID.NET. Однак вони відмовилися називати прізвище нового комбрига, проте зазначили, що він із 82-ї десантно-штурмової бригади.

Зазначимо, Павлу Розлачу 36 років. Він кадровий військовий, навчався в Чернігівському військовому ліцеї, потім в Одеському інституті сухопутних військ. У 2009 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів». Після університету служив у 95-ій бригаді. У її складі почав воювати у 2014 році — спочатку під Словʼянськом, потім біля села Піски, у районі Донецького аеропорту. У 2015 році став наймолодшим комбатом України — тоді йому було лише 27 років.

У 2019 році він звільнився в запас, став приватним підприємцем і побудував на Житомирщині акваферму, розводив сомів і форель. Та за два роки повернувся до армії й відтоді служив командиром однієї з батальйонно-тактичних груп 80-ї окремої бригади ДШВ. На початку 2023 року на базі цієї БТГ створили 82-гу десантно-штурмову бригаду, а Розлач став її командиром. Бригада брала участь у боях за Роботине. Як пише «Бабель», Розлача зняли з посади комбрига 82-ї бригади фактично за те саме, що зараз зробив Ішкулов, і призначили на штабну посаду в командуванні ДШВ. Звідси він і прийшов на посаду комбрига 80-ї бригади.

Зазначимо, Еміль Ішкулов очолював бригаду з кінця 2022 року. До цього служив у 25-ій та 81-ій бригадах. Еміль Ішкулов нагороджений орденами Богдана Хмельницького I, II та III ступенів, орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу Україні».

Нагадаємо, командири батальйонів та дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ виступили проти зняття з посади командира бригади Еміля Ішкулова. Відповідне відео поширювалося у соцмережах, зокрема, його у мережі X опублікував український громадський діяч, блогер та волонтер Сергій Стернеко. За даними «Української правди», причина звільнення полягає в тому, що Ішкулов відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади, яку він очолює.

Згодом Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що Еміля Ішкулова насправді підвищать, а бригаді призначили натомість нового командира.