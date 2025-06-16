Зловмисники здали приблизно 6 тонн металів

У Кривому Розі викрили злочинну організацію комунальників, через корупційну схему яких половина міста залишилася без постачання гарячої води. Правоохоронці повідомили про підозру десятьом посадовцям, як здали на металобазу компоненти від понад тисячі водонагрівачів, повідомили у пресслужбах Офісу генпрокурора та Нацполіції у понеділок, 16 червня.

За даними правоохоронців, двоє колишніх керівників одного з державних підприємств теплоенергетики в Кривому Розі створили злочинну організацію, залучивши вісьмох учасників. Зазначимо, на світлинах поліції та Офісу генпрокурора видно будівлю Криворізької ТЕЦ.

«Під виглядом “переміщення обладнання задля його збереження в умовах воєнного стану”, зловмисники вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів на закриту територію підприємства. У нічний час, із залученням маніпуляторів та кисневих балонів для різки металу, працівники – учасники організації – демонтували з обладнання латунні трубки, які містили кольорові метали», – повідомили у пресслужбі поліції.

У пресслужбі Офісу генпрокурора додали, що фігуранти заповнювали порожнини водонагрівачів сторонніми предметами, щоб приховати відсутність компонентів. Під час інвентаризації комплектування визнавали як повністю справне та придатне до роботи.

Демонтовані трубки комунальники продавали на місцеві металобази без бухгалтерських документів та радіаційного контролю. Готівку, отриману за трубки, розподіляли між членами угруповання.

«Загальна вага вирізаних та реалізованих латунних трубок - понад 6 тонн. Сума збитків за вартість кольорового металу становить майже 30 млн грн, фактична вартість обладнання, яке було виведено з ладу оцінюється у 300 млн грн», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Через дії комунальників у Кривому Розі припинилося постачання гарячої води для половини міста. Без води опинилися понад 250 тис. мешканців, а також десятки підприємств і закладів критичної інфраструктури.

Загалом правоохоронці зафіксували понад 65 епізодів злочинної діяльності комунальників. Десятьом членам угруповання повідомили про підозри за ч. 3 ст. 255 ККУ, ч. 3 ст. 27 ККУ, ч. 4 ст. 28 ККУ, ч. 5 ст. 191 ККУ (створення та участь у злочинній організації, а також розтрата державного майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану). Підозрюваних затримали та помістили під варту. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, а також триває встановлення всіх причетних до корупційної схеми.