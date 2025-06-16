Все-таки може бути сполучником або часткою у реченні

Як правильно писати слово «все/таки» – разом, окремо чи через дефіс? Залежно від вживання у реченні воно може бути сполучником або часткою. Але у будь-якому випадку воно пишеться через дефіс.

Як зазначено у чинному правописі 2019 року, в українській мові «все-таки» може бути відразу двома частинами мови:

сполучником – коли вживається в значенні «однак» і поєднує речення або його члени із протиставно-допустовим значенням;

Хоч і не зовсім Маруся повеселішала, та усе-таки неначе стала потроху оживати (Григорій Квітка-Основяненко).

Яка є, то є, а все-таки свій куток (Михайло Коцюбинський).

часткою – коли є синонімом до «незважаючи ні на що» і вживається для підсилення висловленої думки або заперечення.

Молодиці вернулись додому, а чоловіків усе-таки нема (Панас Мирний).

Той все-таки ліз наперед, щоб видніше було, що робитиметься на рундуку (Григір Тютюнник).

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Словотворча частка -таки, коли вона виділяє значення слова, пишеться через дефіс. Однак, якщо між часткою і словом, до якого вона приєднана, стоїть інша частка, усі три частини пишемо окремо – все ж таки.

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