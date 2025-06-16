З'явилася окрема смуга для повороту праворуч

У Львові на виконання рішення міської комісії з безпеки руху змінили організацію дорожнього руху на вул. Героїв УПА – Кульпарківська.

Як повідомили у понеділок, 16 червня, у Франківській адміністрації Львова, на цій ділянці облаштували:

додаткові смуги,

смугу для громадського транспорту,

встановили знак про заборону паркування.

Зміни в органзації дорожнього руху на вул. Героїв УПА – Кульпарківська (фото Франківської РА)

Як видно з оприлюднених фото, на одній ділянці вул. Героїв УПА, яка примикає до вул. Кульпарківської, облаштували окрему смугу для руху громадського транспорту, а на іншій ділянці вул. Героїв УПА, що йде праворуч, облаштували окрему смугу для повороту праворуч. Водіїв просять врахувати зміни в організації дорожнього руху.