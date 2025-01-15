На перехресті часто траплялися ДТП при повороті на Замарстинівську

На перехресті вулиць Липинського – Замарстинівська у Львові змінили схему організації дорожнього руху. Там часто траплялися ДТП, тому «Львівавтодор» встановив додаткову секцію світлофора для безконфліктного повороту з вул. Липинського ліворуч на Замарстинівську. Про це 15 січня повідомили у Львівській міській раді.

На світлофорі у цьому місці встановили додаткову секцію світлофора, запроєктувавши окрему фазу світлофорного регулювання для лівого повороту на вул. Замарстинівську та змонтували світловідбиваючі екрани. Це підвищить безпеку руху, зменшить ризик аварійних ситуацій і покращить комфорт для водіїв, розповіли в ЛКП «Львівавтодор».

«Відтепер при русі вулицею Липинського з центру міста для повороту ліворуч на Замарстинівську потрібно керуватись додатковою секцією світлофора, а не основним світлофором. Автомобілі, що повертають ліворуч, тепер не будуть конфліктувати з авто, що їдуть по Липинського в центр. Це зумовлено організацією окремої фази руху для лівоповоротних автомобілів», – пояснили в «Львівавтодорі».

Раніше основною причиною ДТП на цьому перехресті були бокові зіткнення. Тож задля підвищення безпеки інженери напрацювали зміни організації дорожнього руху та запропонували їх на розгляд міській комісії з безпеки дорожнього руху. Комісія та патрульна поліція ці зміни погодили.