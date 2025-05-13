На перехресті вул. Пасічна-Пирогівка у Львові змінять організацію руху. Там облаштують три смуги руху на вул. Пирогівка при виїзді на Пасічну.

Як повідомили у вівторок, 13 травня, в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури міста, відповідне рішення про зміну організації руху на перехресті вул. Пасічної та Пирогівки ухвалили на засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху наприкінці квітня. Відповідні зміни мають бути втілені до початку літа. Впровадження нової схеми руху доручили ЛКП «Львівавтодор» та Сихівській РА.

«На перехресті мають облаштувати три смуги руху на вул. Пирогівка при виїзді на вул. Пасічну. Це рішення погоджено відповідно до схеми, яку мешканці вулиці подали на гарячу лінію міста», – розповіли в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури міста.

На перехресті Пасічна-Пирогівка облаштують три смуги руху (фото ЛМР)

Нова організація руху передбачає:

дві смуги в напрямку до вул. Пасічної (крайня права – поворот праворуч на вул. Пасічну; середня смуга — поворот ліворуч на вул. Пасічну);

крайня ліва смуга — для зустрічного руху з вул. Пасічної.

Такі зміни запроваджують, щоб зменшити затори та пришвидшити виїзд з вул. Пирогівки на вул. Пасічну. Термін виконання – до 1 червня 2025 року.