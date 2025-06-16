Хлопець одужує і з нетерпінням чекає того дня, коли лікарі дозволять пограти з друзями футбол

Відомий нейрохірург з Угорщини Степан Рудик, якого вважають новатором у галузі ендоваскулярної хірургії, спільно з нейрохірургами і судинними хірургами Першого медоб’єднання Львова провів надскладну операцію 14-річному підлітку з Тернополя, у якого діагностували рідкісну вроджену судинну патологію – артеріовенозну мальформацію. Аби усунути цю патологію, спеціалісти провели пацієнту три складні операції.

14-річний Максим Лемега із Тернополя шість останніх років жив під пильним спостереженням медиків та із суворими фізичними обмеженнями. У восьмирічному віці у нього діагностували артеріовенозну мальформацію головного мозку.

«Це рідкісна вроджена патологія судинної системи, за якої між артеріями і венами відсутня нормальна капілярна мережа. За таких умов артерії напряму передають кров у вени, ті сплітаються у клубок і можуть будь-якої миті розірватися та спричинити крововилив у мозок», – повідомили у медзакладі.

Скорегувати таку патологію могло лише складне та багатоетапне хірургічне втручання. За порятунок Максима взявся відомий нейрохірург українського походження з Угорщини Степан Рудик, якого вважають новатором у галузі ендоваскулярної хірургії. Першу операцію підлітку він провів пів року тому у Києві. Через декілька місяців він вдруге прооперував підлітка в лікарня св. Миколая у Львові. Нещодавно угорський спеціаліст спільно з нейрохірургами та судинними хірургами Першого медоб’єднання Львова провів заключну операцію.

Навіть найскладніші стоматологічні діагнози можна полікувати! Bioclinic спеціалізується на складній імплантації з кістковою пластикою, синус-ліфтингом і одноетапною реабілітацією. Технології 3D/4D-діагностики, міжнародні протоколи, досвідчені хірурги – усе, щоб результат був на десятиліття. Вирішимо навіть найскладнішу ситуацію – почніть із запису на консультацію.

Третю операцію спеціалісти проводили за допомогою ангіографа – апарата, що дозволяє оперувати під рентгенологічним супроводом та бачити найдрібніші судини. Їм вдалося заклеїли ще одну частинку небезпечного сплетіння вузлів спеціальним клеєм, що дозволило частково усунути загрозу для життя хлопчика.

Результати ендоваскулярних втручань тішать – артеріовенозну мальформацію вдалося закрити. Хлопець одужує і з нетерпінням чекає того дня, коли лікарі нарешті дозволять йому поганяти м'яча з друзями.