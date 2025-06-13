Французький ортопед-травматолог Стефано Романо під час операції

У львівській лікарні св. Пантелеймона знаний у Європі ортопед-травматолог, один із найкращих спеціалістів з операцій на верхніх кінцівках Стефано Романо спільно зі українськими спеціалістами оперував важкопоранених захисників. Він провів 15 операцій, зокрема дві унікальні з відновлення плечового сплетення у важкопоранених захисників. Це складне втручання, завдяки якому відновлюється чутливість та рухливість плеча і руки.

Це був вже 7-й приїзд Стефано Романо до Львова. Лікар працює в Парижі – в одній із найбільших приватних клінік Франції, а також лікує футболістів ПСЖ. За п’ять днів перебування команди Стефано Романо у Львові спільно зі спеціалістами лікарні він проконсультував понад 80 пацієнтів та виконав 15 втручань, повідомили у медзакладі.

Одним із двох прооперованих військових з травмою плечового сплетення є 46-річний львів’янин Юрій Лютий, який уже на другий день війни приєднався до ЗСУ та поповнив лави піхотинців 117-ї окремої механізованої бригади. Важке поранення Юрій отримав на Донеччині у січні цього року. У захисника був уражений аксілярний (пахвовий) нерв, що відповідає за рухи рукою вбік, вгору та чутливість.

Захисник Юрій Лютий і завідувач відділення ортопедії та травматології Василь Рокита

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«Єдиний шанс відновити цю функцію – виконати нейротизацію нерва. Під час втручання ми використали здорову гілочку променевого нерва і ушили її до пошкодженого аксілярного. З часом нові нервові волокна проростуть, і пацієнт зможе знову піднімати руку та відчувати дотики», – каже завідувач відділення ортопедії та травматології Василь Рокита.

Зараз Юрій проходить реабілітацію в центрі Unbroken. Вона буде тривалою. Повністю оцінити результат операції можна буде лише за рік.

Наступний візит Стефано Романо до Львова очікується за два місяці. Тоді французький ортопед-травматолог планує провести ще більше складних операцій.