За перехід проголосували одноголосно

На Буковині парафіяльна громада села Ожеве проголосувала за перехід з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Збори громади відбулися 15 червня після служби божої в храмі преподобної Параскеви Сербської.

Про перехід релігійної громади в селі Дністровського району повідомили в Чернівецько-Буковинській єпархії ПЦУ. На збори, які організували на території храму на честь преподобної Параскеви Сербської, прийшли 76 членів громади. Усі вони проголосували одноголосно за зміну релігійної юрисдикції. Після загальних зборів священники ПЦУ помолилися і відправили панахиду за загиблими воїнами-односельцями, які загинули від початку війни Росії з Україною.

За даними вікіпедії, село Ожеве Сокирянської громади розташоване на правому березі річки Дністер. Тут зареєстровано понад 1000 місцевих жителів.

Додамо, в травні в Чернівцях три релігійні громади вийшли з-під юрисдикції УПЦ МП. Зокрема йдеться про парафії храму Покрови пресвятої Богородиці, що на проспекті Незалежності, храму святого Василія Великого, що на вул. Південно-Кільцевій та храму преподобного Серафима Саровського, що знаходиться в мікрорайоні «Мальованка» і належить до села Кам’яна. Під час одних із зборів разом з громадою в ПЦУ також перейшов і священник. З початку повномасштабної агресії релігійні громади 53 населеного пункту перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 28.