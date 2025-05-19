Збори відбувалися після служб Божих в будинку кулькури

На околицях Чернівців три релігійні громади вийшли з-під юрисдикції Української православної церкви московського патріархату. Члени громади храмів проголосували за перехід в Православну церкву України. Під час одних із зборів разом з громадою в ПЦУ також перейшов і священник. Йдеться про храм преподобного Серафима Саровського, що розташований неподалік Чернівців.

Збори та голосування трьох релігійних парафій за перехід в ПЦУ відбулися 18 травня. Про це повідомив священник ПЦУ Роман Грищук в понеділок, 19 травня. Зокрема йдеться про парафії храму Покрови пресвятої Богородиці, що на проспекті Незалежності, храму святого Василія Великого, що на вул. Південно-Кільцевій та храму преподобного Серафима Саровського, що знаходиться в мікрорайоні «Мальованка» і належить до села Кам’яна.

Храм преподобного Серафима Саровського, що в с. Кам'яна

В коментарі «Суспільне.Чернівці» настоятель храму преподобного Серафима Саровського Орест Драгінда розповів, що вирішив також перейти в ПЦУ з частиною громади. За його словами, раніше він не бачив проблем у тому, щоб спілкуватися зі священниками ПЦУ, адже мав серед них знайомих. Також священник вважає, що перепони у спілкуванні між представниками різних церков є штучними.

Храм Покрови пресвятої Богородиці, що на проспекті Незалежності

Перехід в ПЦУ підтримує також настоятель й іншого храму – на честь Покрови пресвятої Богородиці, що на проспекті Незалежності, Василь Угрин. «Люди зібралися з власної ініціативи та попросили, щоб відслужити молебень за полеглих воїнів, і попросили благословення, щоб зробити збори. Збори відбувалися на нейтральній території у будинку культури, щоб людям було зручно», – зазначив настоятель храму Василь Угрин.

Настоятель третього храму на честь святого Василія Великого, що на вул. Південно-Кільцевій наразі на запитання журналістів щодо переходу в ПЦУ відповіді не надав.

Храм святого Василія Великого, що на вул. Південно-Кільцевій

Додамо, що з початку повномасштабної агресії релігійні громади 52 населеного пункту перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 27.