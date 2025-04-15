Священнику УПЦ МП загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили клірика УПЦ МП, який незаконно приватизував один із храмів у Київській області. Про це повідомляє пресцентр СБУ у вівторок, 15 квітня.

Йдеться про незаконне відчуження будівлі храму та його господарських приміщень площею майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району. Усе майно, загальною вартістю понад 7 млн грн, належить місцевій громаді.

Слідчі з’ясували, що архімандрит спочатку пожертвував церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка клірика передала їх до благодійного фонду, підконтрольному настоятелю храму.

«Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду», – пояснюють правоохоронці.

Під час обшуків у священника та його близьких виявили комп’ютери, телефони й документи із доказами оборудки.

Наразі клірику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування. Священнику УПЦ МП загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Зауважимо, раніше інформаційно-просвітницький відділ УПЦ повідомив, що СБУ провела обшуки у приймальні керівника справами УПЦ митрополита Бориспільського і Броварського Антонія Паканича.

Митрополит Антоній заявив, що обшуки «проводилися коректно». За його словами, співробітники СБУ вилучили три комп’ютери.

Доповнено. За інформацією джерел УП, фігурантом справи є настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП в селі Проців архімандрит Феогност (в миру Володимир Юраш).