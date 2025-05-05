За перехід проголосувало 540 жителів

На Буковині дві релігійні громади одного села після служби божої в неділю, 4 травня проголосували за вихід з московського патріархату. Йдеться про населений пункт Банилів-Підгірний Сторожинецького району. На збори щодо голосування прийшло більше півтисячі жителів.

Голосування щодо переходу від Української православної церкви московського патріархату до Православної церкви України стосувалося двох храмів, які є в селі Банилів-Підгірний, повідомили на Facebook-сторінці «Буковинський дзвін ПЦУ».

Перехід до ПЦУ підтримали 540 людей, які зареєструвалися на зборах. Люди спочатку голосували за зміну юрисдикції храму Вознесіння Господнього, а після того і храму Святого Духа. Після зборів традиційно відбулася молитва за Україну і панахида за воїнами-односельчанами, що поклали життя своє за Україну.

Додамо, що з початку повномасштабної агресії релігійні громади 51 населеного пункту перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 24.