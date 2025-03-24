Рішення підтримали 181 учасник зборів

На Буковині релігійна громада села Керстенці проголосувала за перехід з Української православної церкви московського патріархату в Православну церкву України. Збору в громаді відбулися в сільському клубі після богослужіння 23 березня. Про це повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ.

Голосування стосувалося храму на честь Преображення Господнього села Керстенці Недобоївської територіальної громади Дністровського району.

«На загальних парафіяльних зборах 181 зареєстрований член громади одноголосно ухвалив рішення про вихід з-під юрисдикції московського патріархату та приєднання до єдиної помісної Православної Церкви України. Процес відбувся у відповідності до канонічних та юридичних норм, відображаючи волю громади», – зазначили в Чернівецько-Буковинській єпархії ПЦУ.

Після ухвалення рішення учасників зборів виконали Державний Гімн України та спільно помолилися за загиблих українських військовослужбовців. Настоятель храму від УПЦ МП Володимир Тімофеєв відмовився коментувати журналістам «Суспільного. Чернівці» рішення зборів місцевих жителів.

Додамо, що з початку повномасштабної агресії релігійні громади 50 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 23.