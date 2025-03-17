На зборах проголосувала 181 людина

Релігійна громада села Заболоття на Буковині проголосувала за вихід з-під юрисдикції Української православної церкви московського патріархату. Перехід в Православну церкву України підтримали 181 житель населеного пункту. Прихильники УПЦ МП на збори не прийшли.

Збори за перехід в ПЦУ в селі Заболоття Чернівецького району провели після служби Божої в неділю, 16 березня. Голосування стосувалося церкви на честь святого пророка Іллі. На збори прийшов 181 прихожанин церкви і одноголосно підтримав рішення про перехід, повідомили на Facebook-сторінці «Буковинський дзвін ПЦУ».

«Після зборів громада виконала Гімн України. Потім старший капелан Чернівецько-Буковинської єпархії, отець Микола Гергелюк відслужив літію за трьома загиблими військовослужбовцями, жителями села Заболоття», – йдеться в повідомленні.

За інформацією «Суспільне.Чернівці» настоятель парафії УПЦ МП в селі Заболоття Микола Цуркан у коментарі розповів, що не підтримує перехід і, на його думку, збори провели самовільно.

Додамо, що церква в селі Заболоття має більше 130 років. Відомо, що до 1895 року церковна споруда слугувала православній громаді села Комарівці, а у 1895 році храм перевезли у село Забавна (Заболоття), де він стоїть і донині. За рік до завершення Другої світової війни в 1944 році в церкві почали служити представники московського патріархату. УПЦ МП перебувала в церкві Заболоття 80 років.