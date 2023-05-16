Союзники надаватимуть Україні підтримку в усьому, від навчання українських пілотів до закупівлі винищувачів F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в рамках саміту Ради Європи в Ісландії домовилися про роботу над створенням міжнародної коаліції з метою закупівлі винищувачів F-16 для України. Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву британського уряду.

«Прем'єр-міністр Сунак і прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку в усьому, від навчання українських пілотів до закупівлі винищувачів F-16», – йдеться в заяві.

Також наголошується, що «прем'єр-міністр підтвердив свою переконаність у тому, що законне місце України – в НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги в забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади».

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні заявив, що міжнародні візити принесуть Україні більше систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.

«Працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Знов і знов дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба», – зазначив президент.

Він додав, що міжнародна допомога вартує багато «часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи», але це дозволило Україні збудувати міцну систему ППО.

«Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot», – додав Зеленський.

Зазначимо що після відвідин Сунака у Великій Британії в понеділок, 15 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він «дуже позитивно» ставиться до створення «реактивної коаліції» у війні своєї країни з Росією.

Країни Заходу поки що відмовлялися надавати сучасні реактивні літаки, щоб допомогти Україні взяти командування в небі проти Росії. Однак у понеділок Сунак заявив, що Сполучене Королівство готується відкрити льотну школу для підготовки своїх пілотів. Водночас президент Франції Еммануель Макрон запропонував навчати українських пілотів-винищувачів, але виключив відправку військових літаків до Києва.