Володимир Зеленський за три дні відвідав чотири країни

Президент Володимир Зеленський ввечері в понеділок, 15 травня, підбив підсумки своїх візитів до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії, які він здійснив за останні три дні. Зокрема, він заявив, що повертається до України з новими оборонними пакетами.

«Три довгих дні, – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений, значно сильнішими. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки», – наголосив він.

Президент зазначив, що під час цих візитів також було скоординовано позиції України перед майбутніми міжнародними заходами, які заплановані на найближчий час.

«Скоординували наші позиції: перед самітом G7, самітом НАТО у Вільнюсі. На всіх зустрічах обговорювали українську формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за нею. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий», – сказав Зеленський.

Президент окремо подякував кожній країні, яку він відвідав.

«Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей – від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій. Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет – 2 мільярди 700 мільйонів євро. Системи ППО Iris різних модифікацій та ракети до них, а також гармати, снаряди та бронетехніку. Дякую Франції за нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, і зараз іще не час говорити про деталі. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів», — сказав президент України.

Нагадаємо, 13 травня президент Володимир Зеленський відвідав Італію, де зустрівся з її президентом та прем’єр-міністеркою, а також із Папою Римським.

У ніч проти 14 травня Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Німеччини. У Берліні він зустрівся із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом. Після цього Зеленський разом із канцлером вирушили в місто Аахен, де йому вручили премію Карла Великого за внесок у справу об’єднання Європи. Також під час цього візиту Німеччина оголосила про виділення рекордного пакета військової допомоги. Також у Берліні Зеленський повідомив, що Україна працює над створенням «коаліції винищувачів» – частково його візити європейськими столицями спрямовані на це.

Увечері 14 травня Зеленський прибув літаком до столиці Франції Парижа, де він зустрівся із президентом країни Еммануелем Макроном. За підсумками цього візиту Франція повідомила, що найближчими тижнями надасть Україні десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC. А також проведе навчання для українських військових.

15 травня Зеленський перебував з візитом у Великій Британії. За підсумками цього візиту стало відомо, що Україна отримає від Великої Британії сотні безпілотників великого радіуса дії, а також ракети для систем ППО.