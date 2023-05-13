Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском

Президент України Володимир Зеленський 13 травня прибув із робочим візитом до Італії. Серед іншого, він вперше від початку війни зустрівся з Папою Римським Франциском. Про це повідомило італійське видання La Repubblica.

Понтифік прийняв Зеленського в маленькій кімнаті біля зали Павла VI. Під час розмови, як тривала 40 хвилин, з Папою Франциском та Зеленським перебував перекладач. На перемовинах йшлося про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною. Президент України і понтифік погодилися щодо необхідності й надалі здійснювати гуманітарні зусилля на підтримку населення. Папа підкреслив невідкладність «жестів людяності» щодо найбезпорадніших і невинних жертв війни.

Президент Володимир Зеленський після спілкування з Папою Римським Франциском заявив, що отримав сигнал підтримки української «формули миру» від Ватикану. «Європейська правда» пише, що, за словами Зеленського, Папа Франциск знає позицію України щодо миру і підтримує її.

Крім цього, за словами президента, він попросив Папу засудити російські злочини в Україні.

«Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації», – зазначив глава держави.

Папа Франциск подарував президенту Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки – символу миру. Натомість український президент подарував Папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.

Зазначимо, що це друга зустріч Папи Франциска і Володимира Зеленського. Президент України свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну понтифік тричі спілкувався з президентом України по телефону. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року. У квітні, як відомо, папа Франциск приймав українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Папа Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у війні між Росією та Україною. Водночас, Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні. Зокрема він називав росіян «великим народом» і казав, що їм не притаманна жорстокість. Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси «не лише Російської імперії, але й інших імперій», й Україна є полем битви цих інтересів.

Про що ще говорив і з ким зустрівся Зеленський в Італії

Свій візит до Італії Зеленський розпочав із зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою. Маттарелла прийняв Зеленського в своїй резиденції в Квіринальському палаці. На зустрічі також був присутній міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Антоніо Таяні. Глава України висловив подяку за послідовну позицію Італії щодо підтримки України у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності.

«На жаль, не маю часу, щоб потиснути руку кожному й кожній, обійняти, подякувати за ту підтримку, яку з першого дня повномасштабної агресії Італія надавала Україні, нашим людям, переміщеним особам, подякувати за таке тепле ставлення до українців», – сказав Зеленський.

Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою

Після цього він зустрівся із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Остання, після переговорів із Зеленським, висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії. Вона зауважила, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надати військову підтримку Україні.

Також Мелоні після переговорів пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.

«В Україні зараз ведеться боротьба, щоб захистити європейські цінності. Це цінності усіх наших громадян. Ось чому ми вирішили зайняти активну позицію у підтримці статусу кандидата Україні на вступ в ЄС. Продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку, для того, щоб сприяти поступовій інтеграції України в ЄС», – пообіцяла Мелоні.

Президент України під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні

Зеленський під час візиту до Рима закликав політичних лідерів Італії та громадських діячів відвідати Україну, щоб краще зрозуміти, чому вона так протистоїть злу. Глава держави констатував, що вже два прем’єр-міністри Італії, експрем’єр Маріо Драгі та чинна очільниця уряді Мелоні побували в Україні та на власні очі побачили наслідки російської агресії. Президент подякував народу Італії за підтримку, яку держава надала нашій країні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також Зеленський заявив після переговорів про «важливі рішення для захисту українського неба», не уточнивши деталей.