Організатори Хресної Дороги в римському Колізеї, яка щороку відбувається у Страсну п’ятницю за григоріанським календарем, вдруге поєднали агресора й жертву в межах одного стояння (однієї стації). Цьогоріч Страсна п’ятниця за григоріанським календарем випала на п’ятницю, 7 квітня.

Після минулорічного скандалу, пов’язаного з тим, що українка і росіянка разом тримали хрест під час 13-го стояння Хресної Дороги (роздуми, що мали пролунати на цьому стоянні, останньої миті скасували через різке несприйняття з боку української сторони) організатори вирішили знову поєднати голоси країни-агресора та її жертви. Як повідомила прес-служба Папського Престолу, на 10-му стоянні, роздуми якого зосереджені на тому, як з Ісуса зірвали одяг, упорядники поєднали свідчення українського та російського підлітків.

Перший розповідає про те, як вночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні ж довелося попрощатися з батьком.

«Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті, моя сім’я вирішила повернутися в Україну», – розповідає він, зазначивши, що ситуація тут є важкою, і додає: «Але в серці в мене залишилася та впевненість, про яку мені говорила бабуся, коли я плакав: “Побачиш, що все мине. З Божою допомогою повернеться мир”».

«Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину, й одночасно, не розумію чому, а тому почуваюся подвійно зле. Обдертий зі щастя та мрій на майбутнє», – зазначається в другому свідченні.

Хлопець згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. «Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання. Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Один мій шкільний товариш, з великим страхом, сказав мені на вухо, що йде війна. Повернувшись додому, я написав молитву: Ісусе, будь ласка, зроби, щоби був мир в усьому світі, щоб усі ми могли бути братами», – йдеться в свідченні росіянина.

Зауважимо, що роздуми Хресної Дороги включають також свідчення мігранта із Західної Африки, двох африканських підлітків, що пережили досвід таборів для переміщених осіб, юнака з Близького Сходу, який від 2012 року переживає війну, матері з Південної Америки, яка 2012 року постраждала від партизанської міни та бачила страждання доньки з осколками скла на обличчі.

Як зазначає портал «Кредо», інформація про те, якими стануть роздуми цьогорічної Хресної Дороги, до останнього не оприлюднювалася. Також стало відомо, що через раптове похолодання на вулиці Папа Франциск не буде присутній особисто біля римського Колізею на цьогорічному богослужінні Хресної Дороги.