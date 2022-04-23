Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) прокоментував скандальну хресну ходу, яку організував Папа Римський Франциск у римському Колізеї, під час якої українка і росіянка, символізуючи «братні народи», разом тримали хрест. Позицію УГКЦ з приводу цієї ходи він висловив в інтерв’ю «Суспільному».

«Наша позиція така, що, можливо, ці жести були не дуже вчасними. Очевидно, що Папа чинить часом пророчі жести. Тобто він, можливо, показує якусь ціль, до якої треба прямувати. Ціль, яку нам, можливо, дай Бог, досягти в майбутньому. Але в сучасних обставинах ми бачимо, що про примирення говорити ще трошки завчасно», – сказав глава УГКЦ.

Він наголосив, що для того, щоб ми почали бодай говорити про примирення між Україною і Росією, потрібні дві ключові умови. Перша – це зупинка війни. І очевидно, ця вимога є до агресора.

«Ми мусимо перемогти у цій війні для того, щоб наступив справедливий мир. Лише тоді буде звершено першу вимогу», – сказав він.

Потім, за словами глави УГКЦ, буде друга умова, яку він назвав «дуже важливою, ключовою». Злочинець має бути засуджений, злочин має бути покараний, а жертва має бути справедливо винагороджена.

«Це умови спеціальних, я би сказав, судових розглядів, злочинної ситуації. Наприклад, ніколи б ніхто не міг говорити про які-небудь примирення у Європі, якщо б не було Нюрнберзького процесу над нацизмом. Ось ця державна російська ідеологія, яка видала маніфест геноциду українського народу, має бути засуджена окремим міжнародним трибуналом. Злочинці мають бути названі, покарані, а Україна, український народ має отримати компенсації», – наголосив Блаженніший Святослав.

Він вважає, що лише після цього почнеться процес примирення, «але він є дуже подібний до процесу загоєння ран. Не можна вимагати від того, хто переніс травму на нозі, щоб він одразу біг марафонську дистанцію», – сказав глава УГКЦ.

Нагадаємо, хресна хода пройшла 15 квітня у Римі. Однак українців обурив задум Папи Франциска, аби на цій ході українка й росіянка разом тримали хрест. Через це українські католицькі медіа відмовилися транслювати цю подію.

Зрештою на хвилі обурення з хресної ходи забрали тезу про братні народи, натомість вірянам запропонували помолитися в тиші.