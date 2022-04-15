Хрест на 13 стації хресної дороги разом понесуть українка і росіянка

Українські католицькі медіа не транслюватимуть цьогорічної хресної дороги з Ватикану, яка відбудеться ввечері 15 квітня, у страсну п’ятницю за католицьким обрядом. За сценарієм, цього року під час хресної ходи у Колізеї українка і росіянка разом понесуть хрест заради примирення обох націй. Таке рішення викликало шквал критики і обурення українців.

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, інтернет-ресурси Живе ТБ УГКЦ, католицький часопис «Credo», Радіо Марія та EWTN Україна відмовилися від трансляції цьогорічної хресної дороги, яка відбудеться о 22:00.

«До недавнього часу ці медіа висвітлювали практично усі важливі події з Ватикану. Останньою такою подією, яка привертала увагу католиків, стало посвячення понтифіком Росії та України Непорочному Серцю Марії», – зазначає РІСУ, яка також відмовилася від ретрансляції ходи.

Нагадаємо, Ватикан придумав ідею спільного несення хреста на ХІІІ стації хресної дороги українкою і росіянкою і пояснив це спробою шукати примирення. Насправді вийшов цілком російський наратив про «братні народи» і «мир».

Віряни РКЦ та УГКЦ, що підпорядковуються Святому Престолу, звернулись до своїх єпископів з проханням завадити задумам Ватикану, що є зневагою українців, які потерпають від знущань, ґвалтувань та масового винищення росіянами. Також спробував пояснити хибність такого рішення посол України у Ватикані Андрій Юраш. Проти ідеї об’єднати у хресній дорозі Україну та Росію висловились і представники Церков – УГКЦ, РКЦ та ПЦУ.