Український президент зустрівся, зокрема, із канцлером ФРН Олафом Шольцом

Президент України Володимир Зеленський у ніч проти 14 травня прибув до Берліна, відвідавши Німеччину вперше з початку повномасштабного вторгнення.

За даними німецького видання Bild, Зеленський прибув до Берліна о 0:30. Під час польоту його літак охороняли винищувачі Eurofighter.

Сьогодні у першій половині дня він зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зеленський розповів, що на зустрічі зі Штайнмаєром обговорив поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною.

«Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно», – зазначив Зеленський у Telegram.

Також український президент зустрівся канцлером ФРН Олафом Шольцом.

️Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Шольцем, передає кореспондентка Радіо Свобода.



Лідери двох країн пішли на двосторонні перемовини. Після цього вони дадуть пресконференцію pic.twitter.com/ol6Q7IjQUS — Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 14, 2023

Тим часом в Берліні ввели безпрецедентні заходи безпеки на тлі візиту Зеленського. Для проїзду його кортежу перекрили весь центр міста, стояли десятки поліцейських машин та водомети.

Місцеві журналісти згадують, що такого не було навіть під час візиту американського президента Барака Обами за його президентства

Bild пише, що вдень Зеленський разом із німецьким канцлером полетить до міста Аахен, де українському президенту вручать премію Карла Великого за європейські заслуги, лауреатами якої цього року стали Зеленський та український народ.

За даними ЗМІ, президент України, імовірно, проголосить промову в залі коронації в Ахені. Іншими ораторами будуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Востаннє український президент відвідував Німеччину для участі в Мюнхенській раді безпеки в лютому 2022 року, безпосередньо перед початком повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що уряд Німеччини сформував пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 млрд євро. Це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення ЗСУ з початку війни в лютому 2022 року.