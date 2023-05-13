Україна отримає ще 20 бронетранспортерів Marder та 30 танків Leopard 1

Уряд Німеччини сформував пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 млрд євро. Це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення ЗСУ з початку війни в лютому 2022 року. Про це пише Spiegel з посиланням на урядові джерела.

Список нового озброєння досить довгий. Україна отримає ще 20 бронетранспортерів Marder та 30 танків Leopard 1. Крім того, очікується поставка 18 колісних гаубиць, яку вже анонсували на кінець 2022 року.

Крім того, федеральний уряд планує поставити ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи. Берлін також хоче допомогти Україні у розвідці ворожих позицій. Запланована поставка до 200 розвідувальних безпілотників.

Також планується передати 100 захищених бойових машин, які в першу чергу будуть використовуватися для транспортування військ на фронт, і понад 100 машин логістичної підтримки.

За словами журналістів, це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських збройних сил з початку війни в лютому 2022 року.

За інформацією видання, цей пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені – як чіткий символ німецької солідарності з Україною.