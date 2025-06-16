Їстівні лопухи користуються попитом в Японії та Китаї

Селекціонери дослідної станції у Чернігівській області завершують сортове випробування першого українського сорту овочевого лопуха. У рослини можна споживати листя, черешки та коренеплод. Раніше селекцію лопуха в країні проводили лише для медичних потреб.

Як повідомив місцевий сайт «Чернігівщина», на дослідній станції «Маяк» Національної академії аграрних наук в селі Крути Ніжинського району завершується випробування їстівного лопуха, згодом аграрії планують передати новий сорт до державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Розробник овочевого лопуха, молодший науковий працівник дослідницької станції Олександр Позняк пояснює, що цей овоч прямий, а не розгалужений та має меншу від дикорослого лопуха масу. Головна перевага цієї рослини – товарність (належна якість для зберігання та продажу) коренеплоду.

Засіяна лопухом ділянка, фото «Чернігівщина»

Свій сорт з вмістом інуліну (природний пребіотик) на рівні 7% науковець вважає перспективним та планує невдовзі передати його в державне сортовипробування.

«Використовувати його можна у будь-якому вигляді: на салати, чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. Молоді листки можна додавати в салат чи робити з них голубці. Черешки використовують як спаржу. А щоб позбутись легкої гіркоти, лопух треба відварити», – розповів Олександр Позняк.

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Раніше в Україні не було жодних видів овочевого лопуха. Утім, ця рослина надзвичайно популярна в кулінарії Китаю та Японії. Власне, саме там Олександр Позняк й купував вихідну форму рослини.