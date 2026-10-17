Трамп підписав відмову від положень закону Грема за кілька днів до набуття ним чинності

Американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який призупиняє дію закону «про пекельні санкції» покійного сенатора Ліндсі Грема, який дозволяє США посилити обмеження проти Росії та запровадити мита проти країн, які купують в неї нафту та газ. Трамп пояснив це рішення «національними інтересами США».

Дональд Трамп підписав указ у пʼятницю, 16 жовтня. Документ про відмову від виконання обовʼязків закону президент США підписав за кілька днів до того, як положення про «пекельні санкції» набуло чинності.

Указ формально встановлює передбачені законом мита, але відразу призупиняє їхнє застосування. Зазначимо, що відмова від положень документа не стосується обмежень проти Ірану.

«Як описано далі у розділі 4 цього наказу, я цим відмовляюся від застосування таких санкцій, обмежень та обов'язків, передбачених законом Грема. Я подав Конгресу підтвердження того, що видача такої відмови на даний момент відповідає національним інтересам Сполучених Штатів», – написав Трамп.

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Також американський президент відмовився від застосування 100-відсоткових мит на імпорт з країн, які споживають велику кількість російської нафти і газу, а також допомагають обходити енергетичні санкції.

«Щоб уникнути непорозумінь, ніщо в цьому розпорядженні не впливає на будь-які санкції чи інші заходи, передбачені будь-яким виконавчим розпорядженням, виданим для вирішення надзвичайного стану в країні стосовно певної шкідливої ​​іноземної діяльності стосовно уряду Російської Федерації», – йдеться у документі.

Водночас Трамп делегував функції та повноваження закону Ліндсі Грема держсекретарю, міністру фінансів, міністру енергетики та торговому представнику. У тексті указу зазначається, що делегування повноважень застосовується до будь-яких положень будь-яких майбутніх публічних законів, які є «ідентичними або суттєво ідентичними положенням».

Зазначимо, Трамп призупинив дію закону Грема на тлі домовленості з російським лідером Владіміром Путіним про експорт російського дизелю до США та інших країн.

Нагадаємо, 18 вересня Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії за її ведення війни проти України. Документ надавав президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% для пʼяти найбільших покупців російських нафти та газу, зокрема Індії та Китаю. Закон також запровадив санкції проти Путіна, військового та політичного керівництва Росії, її фінансових та енергетичних установ. Крім того, закон передбачав санкції проти танкерів «тіньового флоту» Росії та продовження санкції проти Ірану.

Нагадаємо, законопроєкт про санкції розробили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Перша редакція законопроєкту передбачала можливість запровадження мит щодо понад 60 країн та тарифи до 500% щодо країн імпортерів російської нафти та газу.

У липні сенатори помʼякшили деякі положення закону, а після раптової смерті Ліндсі Грема Сенат та Палата представників підтримали законопроєкт. 18 жовтня закон мав набрати чинності.