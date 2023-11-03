Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок уродженцю Херсона Олегу С., який самовільно покинув військовий полігон та переховувався від проходження військової служби. Суд призначив солдату покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, уродженець Херсона Олег С. у лютому 2023 року був призваний на військову службу за мобілізацією. Солдата призначили на посаду стрільця-санітара. Ввечері 23 квітня Олег С. самовільно покинув військовий полігон та переховувався від проходження військової служби до 5 червня, коли його затримали правоохоронці.

Щодо Олега С. порушили кримінальну справу за фактом втечі з місця проходження військової служби. У суді солдат визнав свою провину та відмовився від дачі показань.

Суд дослідив усі матеріали справи та дані про обвинуваченого. Зокрема, Олег С. у 1999 році та протягом 2001 – 2002 років був на лікуванні через шизофренію та інтоксикаційний психоз. Однак після цього на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебував, за медичною допомогою не звертався. Чоловік є раніше не судимим.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, Олег С. в період, що відноситься до інкримінованого йому діяння, психічним захворюванням не страждав і не страждає ним у теперішній час, а виявляє ознаки психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю, синдрому залежності.

Суд призначив Олегу С. покарання – п’ять років ув’язнення. Термін відбування покарання рахуватимуть із дня затримання Олега С. з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.