Солдату винесли вирок за втечу з військового полігону на Закарпатті
Чоловік переховувався від проходження військової служби
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок уродженцю Херсона Олегу С., який самовільно покинув військовий полігон та переховувався від проходження військової служби. Суд призначив солдату покарання – п’ять років тюрми.
Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, уродженець Херсона Олег С. у лютому 2023 року був призваний на військову службу за мобілізацією. Солдата призначили на посаду стрільця-санітара. Ввечері 23 квітня Олег С. самовільно покинув військовий полігон та переховувався від проходження військової служби до 5 червня, коли його затримали правоохоронці.
Щодо Олега С. порушили кримінальну справу за фактом втечі з місця проходження військової служби. У суді солдат визнав свою провину та відмовився від дачі показань.
Суд дослідив усі матеріали справи та дані про обвинуваченого. Зокрема, Олег С. у 1999 році та протягом 2001 – 2002 років був на лікуванні через шизофренію та інтоксикаційний психоз. Однак після цього на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебував, за медичною допомогою не звертався. Чоловік є раніше не судимим.
Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, Олег С. в період, що відноситься до інкримінованого йому діяння, психічним захворюванням не страждав і не страждає ним у теперішній час, а виявляє ознаки психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю, синдрому залежності.
Суд призначив Олегу С. покарання – п’ять років ув’язнення. Термін відбування покарання рахуватимуть із дня затримання Олега С. з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.