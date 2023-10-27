Золочівський районний суд Львівщини виніс вирок солдату Ярославу Г. який втік з військової частини під час повномасштабного вторгнення Росії та близько місяця ухилявся від проходження служби. Суд призначив Ярославу Г. покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у жовтні 2023 року, Ярослав Г. із Золочева був призваний на військову службу та призначений на посаду майстра ремонтної майстерні артилерійського озброєння. 21 лютого 2023 року солдат Ярослав Г. самовільно покинув військову частину та близько місяця ухилявся від проходження військової служби. 16 березня він самостійно прийшов у теруправління ДБР.

Щодо Ярослава Г. порушили кримінальну справу за фактом втечі з військової частини. Обвинувачений визнав свою провину. У матеріалах справи зазначено, що із 28 лютого до 4 березня, а також 6 березня Ярослав Г. звертався за медичною допомогою до Золочівської центральної районної лікарні, де проходив стаціонарне лікування.

Справу розглянув суддя Володимир Сивак, який дослідив усі матеріали справи, та визнав Ярослава Г. винним у втечі з місця військової служби та призначив йому покарання – п’ять років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно львівський суд звільнив від покарання чоловіка, який п’ять разів втікав з військової частини. Також інший суд на Львівщині призначив дрібний штраф військовому комісару, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку.