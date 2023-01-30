Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора повідомили про підозру в хабарництві київському поліцейському, який працював заступником начальника слідчого відділення одного з відділів поліції Києва.

за фактом , який вимагав у підприємця хабар у 20 тис. доларів США.

Як повідомило ДБР у понеділок, 30 січня, поліцейський за гроші пропонував повернути вилучене у межах розслідування майно підприємцю, який проходив свідком у розслідуваній ним справі. Також правоохоронець обіцяв за ці гроші не змінювати статус свідка й не притягувати фігуранта до кримінальної відповідальності. В Офісі генпрокурора додали, що поліцейський за цю суму також обіцяв закрити кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів.

Зловмисника затримали на гарячому під час передачі коштів.

Поліцейського підозрюють у проханні та одержанні ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Суд вже обрав поліцейському запобіжний захід, але ні ДБР, ні Офіс генпрокурора не уточнили, який саме. Також поліцейського відсторонили від посади.