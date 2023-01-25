Чиновників затримали на «гарячому»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили під час одержання хабаря міського голову міста Рені Одеської області Ігоря Плехова та депутата Ренійської міської ради Івана Подойлова.

«24 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області», – повідомили в прес-службі САП.

Слідчі розповідають, що депутат за попередньою змовою з міським головою отримав 50 тис. доларів від громадянина за забезпечення передання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Загальна сума хабаря, про надання якої просили посадовці – 100 тис. доларів.

За інформацією прокуратури, фігурантів викрили одразу після одержання ними частини коштів. Наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У повідомленні САП не називають імен затриманих. Однак, як повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, йдеться про мера міста Рені Одеської області Ігоря Плехова та депутата Ренійської міської ради Івана Подойлова.

Як розповідає видання «Думська», Плехов очолив Рені у 2015 році. До цього він упродовж 10 років займався підприємницькою діяльністю, а перед цим — 7 років служив у правоохоронних органах.