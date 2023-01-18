Лікар запевняв пацієнта, що оформити ці документи без хабара неможливо

Лікаря із Закарпаття затримали при одержанні $500 хабара за оформлення медичної документації. Медик вимагав гроші від пацієнта за продовження йому групи інвалідності. Лікар також запевнив чоловіка, що без хабара ці документи отримати буде неможливо. За скоєне медику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, затримали лікаря у вівторок, 17 січня, після одержання грошей від пацієнта. Уточнюється, що медик працює в одні із сімейних лабораторій Тячівського району.

«Лікар вимагав від пацієнта кошти за виготовлення медичних документів, які б дали змогу продовжити особі саме II групу інвалідності. Водночас наголошував на неможливості видачі документації без надання йому 500 доларів США хабаря», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що лікаря затримали на роботі, одразу після одержання $500 хабара. Медику вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Правоохоронці вже готують клопотання щодо тимчасового відсторонення його від посади. За скоєне лікарю загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.