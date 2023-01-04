Обом затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

На Закарпатті СБУ затримала старшого детектива місцевого Бюро економічної безпеки та депутата сільради з Ужгородського району за систематичні побори з підприємців. Посадовці вимагали від продавців електронних сигарет сплачувати по $2 з кожної проданої цигарки. Обох фігурантів справи затримали після одержання 6 тис. доларів хабара, їм загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як у середу, 4 січня, повідомила прес-служба СБУ, старший детектив Бюро економічної безпеки в Закарпатській області організував схему одержання грошей від місцевих підприємців. За регулярні «внески» він обіцяв їм не реагувати на підпільний продаж електронних сигарет.

«За «кришування» нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців. До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ уточнили, що детектива БЕБ і депутата сільради затримали після одержання 6 тис. доларів хабара. Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Обом затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Розслідування триває.