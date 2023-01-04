Керівник клініки, його дружина і п'ять працівників обманули державу на 8 млн грн

Керівника приватної клініки з Чернівців, його дружну та ще трьох медпрацівників звинуватили у масштабному розкраданні бюджетних коштів. Фігуранти справи оформили на пацієнтів клініки фіктивних послуг на 8 млн грн. Правоохоронці опитали понад тисячу осіб, які, за даними клініки, були пацієнтами і отримували у ній гарантовані державою послуги. Однак виявилося, що більшість із них жодних послуг у цій клініці не отримувала. Усім п’ятьом представникам чернівецької клініки вже повідомили про підозру, їх рахунки на понад 7 млн грн арештували.

Як у середу, 4 січня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, керівники та працівники місцевої клініки вносили до системи неправдиві дані про послуги, які нібито надавалися пацієнтам, протягом 2022 року.

«Керівник приватної клініки, його дружина – фізична особа-підприємець та ще троє співробітників медичної установи налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами, одержаними від держави як відшкодування за надання послуг населенню», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели опити понад 1 тис. пацієнтів і виявилося, що більшість з них жодних послуг у клініці не отримувала, а держава безпідставно виділила медзакладу за ці послуги понад 8 млн грн.

Незаконно отримані кошти клініка легалізувала, перевівши на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили майже 7 тис. доларів США, близько 2 тис. євро та 113 тис. грн.



Наразі п’ятьом особам повідомили про підозру в розкраданні та легалізації бюджетних коштів, виділених за програмою медичних гарантій (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 ККУ). Їхні рахунки на понад 7 млн грн заарештовано. Слідство триває.