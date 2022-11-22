Держаудитслужба виявила у Свалявській міській лікарні махінацій із необґрунтованим збільшенням зарплат, соцвиплат і нарахувань для людей, які не були у штаті медзакладу, на 1 млн грн. Зокрема, керівництву лікарні збільшили посадовий оклад на 50%, працівникам незаконно нараховували матеріальну допомогу та завищували суми відпускних. Крім того, Свалявську лікарню звинуватили у завищенні ціни на газ, а також закупівлі харчових продуктів для більшої кількості пацієнтів, ніж є насправді. Лікарня також сплачувала кошти за ремонти, які фактично не були виконані, та за послуги вивезення сміття, яке ніхто не вивозив.

Як у вівторок, 22 листопада, повідомили в управлінні Держаудитслужби Закарпаття, під час перевірки Свалявської міської лікарні аудитори виявили численні фінансові порушення, зокрема у завищенні зарплат в оплаті послуг, які фактично лікарні не надавалися.

Найтиповіші порушення, які виявила перевірка, – недотримання умов оплати праці, визначених договором, та нарахування заробітної плати без затвердженого штатного розпису.

«У лікарні підвищили фіксовані посадові оклади 15 працівникам адміністративно-управлінського персоналу – на понад 428 тис. грн, сплатили працівникам, не передбаченим штатним розписом понад 146 тис. грн, для п’ятьох працівників встановили посадові оклади, не затверджені штатним розписом на понад 121 тис. грн, виплатили матеріальні допомоги в сумах, що перевищували посадові оклади на понад 107 тис. грн, за фактично невідпрацьований час оплатили 90 тис. грн; завищили оплату відпускних на понад 21 тис. грн», – зазначили у Держаудитслужбі.

Аудитори встановили факти, коли проводили доплати, наприклад, 50% посадового окладу в.о. директора за розширення зони обслуговування або іншому в.о. директора за суміщення професії чи платили працівникам, оформленим за сумісництвом, за час, коли вони виконували роботу за основним місцем працевлаштування і навіть коли вони з основного місця роботи їздили у відрядження.

Крім того, за даними державних аудиторів, лікарня завдала збитків на 67 тис. грн через придбання природного газу за завищеною ціною. Також зафіксовані випадки, коли на харчування подавали більшу кількість пацієнтів, ніж їх було насправді, щоб списувати продукти, оплачували за ненадані послуги з вивезення сміття, вказували у документах роботи, які фактично виконані не були.

За порушення законодавства посадовців лікарні притягнули до адміністративної відповідальності. Матеріали ревізії держаудитори передали Мукачівській окружній прокуратурі.