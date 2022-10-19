Посадовці розікрали 30% від кошторису будівництва ЦНАПу під Ужгородом

Голову сільської ради, директора фірми-підрядника і головного інженера технагляду підозрюють у розкраданні 2,4 млн грн на будівництві ЦНАПу в Ужгородському районі. За версією правоохоронців, посадовці завищили ціни робіт і вказали у документах на 2,4 млн грн більше за фактичну вартість. До того ж будівництво не завершено, але гроші сільрада на рахунок фірми вже перерахувала. Поліція не уточнює село, про яке йдеться, та не називає імен посадовців, проте, за даними ужгородського депутата Віталія Глаголи, один із підозрюваних – голова Баранинської ОТГ Юрій Марусяк. За даними ZAXID.NET, будівництвом ЦНАПу в селі Баранинці займалася фірма «Беркут» з Іршавського району. Її директором є Василь Липчий.

Як у середу, 19 жовтня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, привласнені трьома посадовцями кошти – це майже 30% всієї вартості будівництва адмінбудівлі. У документах про проведення робіт посадовці завищили їх вартість на 2,3 млн грн: загальна сума будівництва ЦНАПу в Баранинцях перевищила 8 млн грн.

«Фактично ж всі будівельні роботи на етапі розслідування, були виконані не в повному обсязі. Проте кошти від органу місцевого самоврядування були перераховані на банківський рахунок виконавця, після чого були переведені в готівку», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури додають, що до махінації з вартістю будівництва були дотичні усі троє фігурантів справи: «Директор підприємства вніс до будівельної документації недостовірні відомості, завищивши вартість та обсяги фактично виконаних робіт на об’єкті. Інженер з технічного нагляду, знаючи, що будівництво ЦНАПу не завершене, підписав відповідні акти та довідки. Затвердив їх і сільський голова, що стало підставою для перерахування підряднику грошових коштів», – додають у прокуратурі.

Правоохоронці не уточнюють населений пункт, де відбувалося будівництво, і не називають імен підозрюваних посадовців. Однак, за даними, оприлюдненими депутатом Ужгородської міської ради Віталієм Глаголою, йдеться про голову Баранинської громади Юрія Марусяка. Будівництво ЦНАПу відбувалося на вулиці Фізкультурній у селі Баранинці.

Як свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, договір про будівництво нового ЦНАПу в селі Баранинці голова сільради Юрій Марусяк та директор ПП «Беркут» Василь Липчий уклали ще у квітні 2019 року. Згідно з документом, вартість робіт складала понад 9,1 млн грн, проте надалі з фірмою укладали додаткові угоди на різні суми. Будівництво мало бути завершене до кінця 2020 року. Гарантія на виконані роботи – три роки. Технічний нагляд за виконанням робіт здійснював ФОП Михайло Генсецький.

За даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Беркут» зареєстроване в селі Ільниця Іршавського району ще у 1996 року. Її директором є Василь Липчий, власницею – Галина Липчий. У 2020 році фірма отримала державних закупівель на понад 3,9 млн грн, а у 2021 році – на понад 17,2 млн грн. Зокрема, підприємство займалося ремонтами обласного тубдиспансеру в Ужгороді, будувало ЦНАПи у селі Тур’ї Ремети на Перечинщині та у селі Баранинці під Ужгородом.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та розтрата майна). Усім трьом фігурантам справи оголосили про підозру. Прокуратура вже подала до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а щодо голови сільради – і клопотання про відсторонення від посади.