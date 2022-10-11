Директора фірми звинуватили у підробці документів і в ухилені від сплати податків

Керівника підприємства із Буковини звинуватили в ухиленні від сплати податків на суму понад 20 млн грн. За даними слідства, директор фірми, яка займається харчовою промисловістю, уклав фіктивні договори на купівлю олії та уникнув сплати податків.

Як у вівторок, 11 жовтня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, директору товариства оголосили про підозру за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення.

«Директор товариства, яке здійснює діяльність у сфері харчової промисловості, укладав договори на придбання олії з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та занизив об'єкт оподаткування, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад 20 млн грн», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі правоохоронці оголосили директору фірми про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ. Слідство у справі триває.