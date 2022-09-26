Сімейна лікарка Буської ЦРЛ підробляла документи про вакцинацію для виїзду за кордон

Поліцейські викрили 56-річну лікарку сімейної медицини Буської ЦРЛ, яка вносила до баз даних неправдиві дані про вакцинацію та виготовляла підроблені сovid-сертифікати. Тепер лікарці загрожує 10 років тюрми з конфіскацією майна.

«Як встановили правоохоронці, лікарка, знаючи про те, що деякі з її пацієнтів не проходили вакцинацію від Covid-19, вносила у відповідні автоматизовані медичні системи недостовірні дані про те, що вони нібито таку вакцинацію пройшли. В подальшому на підставі цих недостовірних даних зловмисниця складала підроблені офіційні документи, зокрема, міжнародні свідоцтва про вакцинацію/профілактику від Covid-19», – повідомили в поліції Львівщини у понеділок, 26 вересня.

Загалом правоохоронці задокументували п’ять епізодів, коли сімейна лікарка підробила сovid-сертифікати. У поліції не уточнили, проягом якого часу лікарка вносила неправдиві дані у бази для формування документів про вакцинацію.

Їй повідомили підозру за несанкціоноване втручання в бази даних інформації та підробку документів (ч.1 ст.362, ч.3 ст.362, ч.2 ст.358 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.

За даними ZAXID.NET, факти підробки сovid-сертифікатів викриті у Буській ЦРЛ.