Отримати другу бустерну дозу вакцини можуть усі повнолітні

МОЗ України дозволило другу бустерну дозу вакцини від Covid-19 усім охочим і наполегливо радить обов’язково отримати її людям з хронічними недугами і тим, кому 60+, аби вберегтися від важкого перебігу хвороби і смертельних випадків.

ZAXID.NET попросив головну епідеміологиню Львівщини, генеральну директорку Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталію Тімко-Іванченко розказати, якою вакциною і де можна зробити другу бустерну дозу, а також про деякі нововведення, які нещодавно запровадило МОЗ.

Хто може отримати другу бустерну дозу вакцини?

«МОЗ затвердило наказ №1586, яким запровадило певні зміни щодо вакцинації проти Covid-19. Якщо раніше другу бустерну дозу дозволяли лише людям із групи ризику, то тепер її можуть отримати всі повнолітні з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, дуже важливо не плутати першу і другу бустерну дозу. Вакцинація від коронавірусу має виглядати так:

дорослі від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень проти Covid-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами вакцин CoronaVac чи Pfizer;

через п’ять місяців місяців (раніше було через 6 місяців) після первинного курсу слід зробити перше бустерне щеплення;

через чотири місяці після першого бустерного щеплення дорослі повиннізробити друге бустерне щеплення. Особливо його радять зробити людям з супутніми захворюваннями і кому 60+.

Якими вакцинами робити другий бустер?

В Україні затвердили нові схеми вакцинації відповідно до рекомендації WHO, EMA та ECDC, Національної технічної групи експертів з питань імунізації. Тепер вакцину CoronaVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

«Якщо людина отримала базовий курс щеплення вакциною Pfizer, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac. Другу бустерку також можна зробити вакцинами Pfizer або Janssen. Усі ці вакцини, згідно з наказом МОЗ, є взаємозамінними», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Які вакцини зараз є на Львівщині?

Недавно Україна відмовилася від постачань вакцин AstraZeneca та Moderna задля економії державних коштів, пояснили у МОЗ. Зараз Україна отримує вакцини лише безоплатно – у рамках міжнародного механізму COVAX. Наразі для щеплень використовують вакцини CoronaVac, Janssen і Pfizer.

«На Львівщині зараз є три вакцини від ковіду: CoronaVac, Janssen і вчора ми отримали вакцину Pfizer, якої деякий час не було – 29 250 доз. Вакцина CoronaVac є в достатній кількості. Скільки є доз вакцини Janssen, зараз сказати не можу», – каже головна епідеміологиня.

Якими вакцинами щепитимуть дітей віком 5-11 років?

Якщо раніше в Україні дозволяли вакцинувати від ковіду лише дітей віком від 12 років, то тепер дозволили щепити і дітей віком 5-11 років, але не усіма вакцинами, а лише вакциною Comirnaty (Pfizer). І обов’язково має бути інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму N063-2/о – відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я».

Вакцина Pfizer для дітей має інше дозування, ніж Pfizer для дорослих. Її в Україні ще не нема, але має бути вже найближчим часом.

Де можна вакцинуватися?

Отримати базові щеплення, а також першу чи другу бустерну дозу можна у пунктах вакцинації, що є практично при кожній поліклініці, а також центрах вакцинації. Перелік пунктів та центрів вакцинації, а також контакти для запису на щеплення ви знайдете за посиланням.