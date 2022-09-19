В Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім охочим повнолітнім громадянам. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 19 вересня, пише УП.

До цього бустерну дозу отримати вдруге могли лише українці, які входять до груп ризику. Вакцинація здійснюється не раніше, ніж через 4 місяці після отримання першого бустерного щеплення.

Міністерство охорони здоров'я, відповідно до рекомендацій ВООЗ затвердило нові схеми вакцинації. Ними передбачено, що вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смертів внаслідок коронавірусної хвороби.